ЕС пресекает поставки оружия в Ливию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что 30 марта будет завершена операция "София", которая проходила в Средиземном море и проводилась с целью спасения беженцев и борьбе с контрабандой.
По его словам, на Совете ЕС министры иностранных дел Евросоюза достигли политической договоренности о проведении новой операции в Средиземном море. Теперь ЕС займется предотвращением поставок оружия в Ливию, пишет Euractiv.
Операция будет включать не только морские средства, но также спутниковые и воздушные.