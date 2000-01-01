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ЕС пресекает поставки оружия в Ливию 18.02 09:31   MIGnews.com

ЕС пресекает поставки оружия в Ливию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что 30 марта будет завершена операция "София", которая проходила в Средиземном море и проводилась с целью спасения беженцев и борьбе с контрабандой.

По его словам, на Совете ЕС министры иностранных дел Евросоюза достигли политической договоренности о проведении новой операции в Средиземном море. Теперь ЕС займется предотвращением поставок оружия в Ливию, пишет Euractiv.

Операция будет включать не только морские средства, но также спутниковые и воздушные.


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