18.02 08:42 MIGnews.com

"Русского" повара отстранили от работы в Йохананоф

פרסמנו הערב סיפור הזוי על משגיח כשרות שפשוט החליט שטבח ותיק ממוצא רוסי ברשת יוחננוף, לא יהודי. סתם ככה. הרשת התיישרה והחליטה להוציא אותו מיידית משטח המטבח. "לא רוצה אותך במחלקה, שב באוטו", אמרו לו. מי למען השם נותן למשגיח כשרות את הכוח להחליט שמישהו לא יהודי? pic.twitter.com/ZBUMV0kmuI — לי נעים Lee Naim (@naimleee) February 17, 2020

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12-й канал израильского ТВ опубликовал репортаж о скандале в отделении сети супермаркетов Йохананоф в городе Реховот.Контроль кашрута сети пришел к выводу о том, что повар в Реховоте, Юрий Логбиненко - не еврей. Основания для такого умозаключения у него не было, но он представил свои выводы руководству сети, которое приняло решение об отстранении Юрия от работы.Логбиненко не работал две недели. Его восстановили по требованию его адвоката, но тяжелые чувства остались: "Я чувствую так, как будто меня растоптали".Юрий семья месяцев работал поваром в отделении Йохананоф в Иерусалиме, до того как переехал в Реховот, где проработал месяц. В Иерусалиме Юрий также работал поваром в йешиве.Юрий рассказывает: “Пришел контролер кашрута и потребовал, чтобы я ему показал удостоверение личности. У меня его с собой не было, но я сказал - нет проблем, офис отделения в том же здании, и там хранятся все мои документы. Он говорил с другими работниками, и сказал им, что не верит, что я - еврей. Он велел им расследовать - где я женился и как развелся. Это было очень неприятно”.После расследования контролера Юрия перевели в отдел резки овощей, но после этого поступило новое требование - он должен вообще прекратить работать и ждать , пока по его делу будет принято решение.Жена Юрия, Авиталь Хитман говорит: “Он каждый день ходил на работу и ждал, что ему разрешат вернуться. Каждый раз я его спрашивала, что происходит, и он каждый раз отвечал, что его “проверяют”.Юрий говорит: “Я думаю, что я такого не заслужил, и что это - чистой воды расизм”.Только через две недели Юрия восстановили на работе - но с различными ограничениями - он не может готовить горячую еду. Частичное восстановление в правах произошло только после того, как его адвокаты обратились в Йохананоф. Адвокат, Рон Фельдман говорит: “на протяжении долгого времени Юрия допрашивали люди, с которыми он работает, речь идет о серьезном нарушении тайны личной жизни. Это - невыносимая ситуация, в которой нет никаких ограничений по времени, и никто ему не объясняет, что происходит”.Ури Киддер, глава организации Исраэль Хуфшит заявил: “Сеть Йохананоф решила поддержать контролера кашрута и действовать против собственного работника только из-за того, что контролеру не нравится страна его происхождения. Сеть решила стать партнером в незаконной и расисткой практике”.Сеть Йоханноф заявила: “Сеть поддерживает прием на работу без всяких ограничений и дискриминации. Тем не менее, мы обязаны выполнять требования раввината в отношении кашрута. Сеть действовала и действует в интересах работника, вернув его без всякого ущерба в отношении условий работы”