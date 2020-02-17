МИД Ирана потребовал исправить избирательную систему США
МИД Ирана призвал официальных лиц США сосредоточиться на исправлении "непрозрачной" и недемократической избирательной системы в своей стране, прежде чем ставить под сомнение легитимность выборов в других странах.
Аббас Мусави, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана, заявил журналистам, что избирательная система США "игнорирует голоса большинства людей", и добавил, что "американские чиновники должны были лучше задавать вопросы" о прямых выборах в стране. Об этом сообщает Common Dreams.
Мусави, похоже, имел в виду Коллегию выборщиков, архаичную систему, которую США используют для проведения президентских выборов. Двое из трех последних президентов - Джордж Буш и Дональд Трамп - проиграли всенародное голосование, однако выиграли президентские выборы благодаря Коллегии выборщиков.
Кандидаты в президенты от демократов Берни Сандерс, Том Стейер, Элизабет Уоррен и Пит Буттигиг высказались в поддержку отмены системы, включающей Коллегию выборщиков.
Замечания Мусави прозвучали в ответ на опубликованное Госдепартаментом США видео, в котором заявляется, что предстоящие парламентские выборы в Иране будут сфальсифицированы.
"Режим заставит вас поверить в то, что это свободные и честные выборы, но настоящее голосование произошло тайно и задолго до 21 февраля. Священнослужители выбирают победителей и проигравших еще до того, как будут подсчитаны бюллетени"", - заявил на видео специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.