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Буря в Кнессете:: сколько денег ты взял у Fifth Dimension? 18.02 07:25   MIGnews.com

Буря в Кнессете:: сколько денег ты взял у Fifth Dimension?

Зоар против Ганца: сколько денег ты взял у Fifth Dimension?

Обсуждение вопроса о предоставлении депутатской неприкосновенности депутату Хаиму Кацу на вчерашнем пленарном заседании Кнессета сопровождалось взаимными обвинениями в коррупции представителей Ликуда и Кахоль Лаван.




Яир Лапид, номер два в списке Кахоль Лаван, провозгласил с трибуны: “Мы тут снова должны обсуждать неприкосновенность члена коалиции, который должен пойти под суд, и он вернется в коалицию для того, чтобы служить под премьером, на котором висят три обвинительных заключения. Это для этого мы здесь? Для премьера, который предпочитает кровать в личном самолете койкам в больницах?”.

Глава фракции Ликуд Мики Зоар безжалостно обрушился на Кахоль Лаван: “Ваше самомнение настолько лицемерно. О ваших людях опубликован материал на 13-м канале, дело в котором замешан и бывший начальник Генштаба, и юридический советник правительства, это чисто?  Но вы - великие, вы - праведники”. Обращаясь к Бени Ганцу Мики Зоар сказал: “А сколько денег вы получили от Fifth Dimension? Вы, праведники, вы , эталоны чистоты! Позор вам. Мы не такие чистые как вы, и мы рассчитываем на голоса наших избирателей”

Ганц совершенно вышел из себя и стал жестами показывать, что получил от “ноль”. Он также кричал: “Я взял ноль, ноль”. Сидевший рядом Лапид поднял вверх три пальца, дабы обозначить количество обвинений против Нетаниягу.


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