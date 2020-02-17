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Буря в Кнессете:: сколько денег ты взял у Fifth Dimension?

עימות במליאה בין ח"כ מיקי זוהר ליו"ר כחול לבן בני גנץ pic.twitter.com/pvqdLditCz — ישכר זלמנוביץ (@Isachar1495) February 17, 2020

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Зоар против Ганца: сколько денег ты взял у Fifth Dimension?Обсуждение вопроса о предоставлении депутатской неприкосновенности депутату Хаиму Кацу на вчерашнем пленарном заседании Кнессета сопровождалось взаимными обвинениями в коррупции представителей Ликуда и Кахоль Лаван.Яир Лапид, номер два в списке Кахоль Лаван, провозгласил с трибуны: “Мы тут снова должны обсуждать неприкосновенность члена коалиции, который должен пойти под суд, и он вернется в коалицию для того, чтобы служить под премьером, на котором висят три обвинительных заключения. Это для этого мы здесь? Для премьера, который предпочитает кровать в личном самолете койкам в больницах?”.Глава фракции Ликуд Мики Зоар безжалостно обрушился на Кахоль Лаван: “Ваше самомнение настолько лицемерно. О ваших людях опубликован материал на 13-м канале, дело в котором замешан и бывший начальник Генштаба, и юридический советник правительства, это чисто? Но вы - великие, вы - праведники”. Обращаясь к Бени Ганцу Мики Зоар сказал: “А сколько денег вы получили от Fifth Dimension? Вы, праведники, вы , эталоны чистоты! Позор вам. Мы не такие чистые как вы, и мы рассчитываем на голоса наших избирателей”Ганц совершенно вышел из себя и стал жестами показывать, что получил от “ноль”. Он также кричал: “Я взял ноль, ноль”. Сидевший рядом Лапид поднял вверх три пальца, дабы обозначить количество обвинений против Нетаниягу.