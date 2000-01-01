18.02 07:01 MIGnews.com

Иран уничтожит могилы Эстер и Мордехая

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Иранское отделение Альянса Прав Всех Меньшинств (ARAM) сообщило о том, что правительство исламской республики намерено разрушить могилы Эстер и Мордехай в городе Хамадан.Правительство собирается превратить место захоронения библейских еврейских героев в “комплекс палестинского консульства”.За инициативой уничтожения могил стоит руководство ополчения Басидж которое, таким образом, намерено “отомстить” за “сделку века” президента Дональда Трампа.Басидж считается террористической организацией в Соединенных Штатах, Саудовской Аравии и Бахрейне.В 2008 году правительство Ирана добавило могилы Эстер и Мордехая в список национального наследия, и, таким образом, они теоретически находятся под защитой правительства Ирана.. Через три года протестующие окружили комплекс и грозили разрушить могилы. После этого комплекс был вычеркнут из списка национального наследия, а официальное иранское агентство разъяснило, что Пурим является праздником в честь резни, устроенной евреями иранцам.