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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:19.02 06:15   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Назначена дата судебного разбирательства по делу Нетаниягу Судебное разбирательство по делу о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу начнется 17 марта.

РФ и Турция провели совместное патрулирование в Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что сегодня состоялось очередное совместное патрулирование военных Турции и РФ.

Дело Харпаза и Мандельблитт: о чем хочет забыть Ашкенази В израильских СМИ опубликованы новые ранее неизвестные подробности о роли нынешнего юридического советника правительства и бывшего главного военного прокурора Авихая Мандельблитта в “деле Харпаза”.

Одна из богатейших стран: Израиль обогнал Европу Известный израильский комментатор и арабист, доктор Гай Бахор прокомментировал последние статистические отчеты опубликованные журналом Economist. Отчеты демонстрируют завидное состояние израильской экономики. Бахор сказал: "Мы достигли фантастических результатов, которым потрясены даже мы, профессионалы”.

Израиль все же пошел на уступки Газе Израиль все же расширит зону рыболовства в Газе до 15 морских миль и выдаст 2000 разрешений на выезд для палестинцев, поскольку террористы прекратили обстрелы.


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