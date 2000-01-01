Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Одна из богатейших стран: Израиль обогнал Европу Известный израильский комментатор и арабист, доктор Гай Бахор прокомментировал последние статистические отчеты опубликованные журналом Economist. Отчеты демонстрируют завидное состояние израильской экономики. Бахор сказал: "Мы достигли фантастических результатов, которым потрясены даже мы, профессионалы”.
Израиль все же пошел на уступки Газе Израиль все же расширит зону рыболовства в Газе до 15 морских миль и выдаст 2000 разрешений на выезд для палестинцев, поскольку террористы прекратили обстрелы.