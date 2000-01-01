19.02 12:10 MIGnews.com
Турция недовольна Россией из-за Идлиба
Турция недовольна результатами переговоров с Российской Федерацией по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Такое заявление сделал специальный советник и пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает "Анадолу".
"Переговоры Турции и РФ по Идлибу пока не принесли каких-либо результатов, которые могли бы нас удовлетворить", – сказал он.
По его словам, исходная установка Анкары в отношении Идлиба – вернуться к сочинским договоренностям.
Калын также добавил, что переговоры продолжаются, несмотря на тот факт, что Анкара отвергла предложение РФ по Идлибу. Турция планирует передислоцировать наблюдательные пункты в зоне деэскалации.
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