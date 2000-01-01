Почему проблема пенсий заботит только НДИ?

На состарившихся тружеников денег не было и нет, на молодых ешиботников, не работавших ни дня и не собирающихся трудиться, они всегда есть.
Еще при жизни партии Кулану ныне обанкротившийся министр финансов настаивал на том, чтобы предложенный партией Наш дом Израиль проект увеличения доходов пенсионеров был растянут на 4 года – видимо, в надежде на то, что число нуждающихся сократится хотя бы частично или переменятся политические ветра. Кахлон и его команда также сетовали на то, что траты на реформу составляют 1,4 миллиарда шекелей. Уже тогда подобным партийным экономистам стоило бы не причитать, но посчитать. А теперь – тем более!
Именно сейчас, когда временное правительство Ликуда-ШАС-Яхадут ха-Тора торопливо выделило почти 1 миллиард шекелей на содержание ешив и их «вечных студентов», молодых, здоровых, очень фертильных и столь же социально инфантильных людей, цифры пора сопоставить. И выходит, что на острую нужду сотен тысяч пожилых граждан, подавляющая часть которых отработала в Израиле по четверти века и больше, полутора миллиардов до дрожи жаль, а миллиард шекелей в год почти такому же числу ни дня не трудившихся богомольцев – «вынь да положь»? Такова логика право-религиозного блока.
Не подчиниться этому Ликуд никак не может, так как находится под каблуком ШАС и прочих партий ультраортодоксов. И если мартовские выборы приведут к созданию их узкого правительства, о пенсионной реформе придется забыть – либо на то время, пока она будет править, либо навсегда.
Если возьмут верх они, восторжествует самая возмутительная несправедливость, какой еще не было в истории Государства Израиль. И в первую очередь она будет проявлена по отношению к репатриантам из бывшего СССР и СНГ, прибывшим в 1990-2000-е годы в самом работоспособном возрасте – 35-45 лет.
Они, квалифицированные и образованные, в силу сложившихся по вине правительств Шамира и Рабина обстоятельств соглашались на всякую работу и любые условия. Влезшие в кабалу ипотечных ссуд или обреченные на съем жилья по неимоверно высоким ценам, они жили, работали, растили и учили детей, провожали сыновей и дочерей в армию, заботились о старших членах семьи, и потому не имели никакой возможности откладывать себе на старость. Недобросовестные работодатели, пользуясь положением на рынке труда и отсутствием законодательства, отказывали репатриантам в пенсионных отчислениях.
И только в 2008 году, после принятия Закона о всеобщем пенсионном обеспечении, немолодые уже репатрианты начали получать давно им положенное. Но к моменту наступления возраста выхода на пенсию в их фондах скопились унизительно малые суммы, обрекающие эту категорию граждан на старость, не достойную прожитых ими в Израиле лет.
Их – около 200 тысяч, ешиботников – более 150 тысяч. На состарившихся тружеников денег не было и нет, на молодых ешиботников, не работавших ни дня и не собирающихся трудиться, они всегда есть. Этого требуют Дери, Лицман и Гафни, это утверждают своими келейными решениями Нетаниягу и его правительство.
Они в один голос кричат, что не положено ни гроша тем, кто «не работал здесь ни дня», «прибыл на все готовое» и «существует за счет страны». Тем самым эти демагоги и горлопаны выдают себя с головой. Их оторванность от народа безнадежна, они даже не знают, что, кроме репатриантов из бывшего СССР и СНГ, в Израиле есть еще сотни тысяч людей, оставшихся без пенсии и живущих на мизерные пособия. И это не те презираемые право-религиозным истеблишментом «русские», а уроженцы и старожилы страны, действительно не отработавшие положенный срок по самым разным причинам.
Блок Кахоль-Лаван, который как после весенних, так и после осенних коалиционных переговоров не придавал особого значения пенсионной проблеме, сейчас вдруг возбудился: «Надо решать! Мы знаем, как действовать!» И, словно школяры-троечники, выдают за свое списанную у НДИ «контрольную» - программу повышения доходов пожилых граждан. Но не те ли же «бело-голубые» еще недавно предлагали размазать на пятилетку любые изменения положения малоимущих пенсионеров в лучшую сторону? И насколько быстро они, в случае чего, тоже прогнутся под ультраортодоксов, за которыми нежно ухаживают, соблазняя возможным партнерством, и отдадут предпочтение ешивам, а не пенсионерам?
Партия Наш дом Израиль четко и ясно обозначила адресность пенсионной реформы. Согласно программе НДИ, доход всех пожилых израильтян должен составлять не менее 70 процентов минимальной заработной платы. Всех, а не только «русских», хотя, по той же логике партий-интересантов, НДИ должна была бы «тянуть одеяло» только на них. Но в том-то и состоит отличие этой сионистской и либеральной партии от таких образований, как ШАС, Яхадут ха-Тора, их «пристяжного» Ликуда и прочих, что у НДИ всегда на первом месте интересы всего Израиля и всех израильтян.
НДИ выдвигает пенсионную реформу в качестве одного из основных коалиционных требований и будет добиваться ее полной реализации. Но это станет возможно лишь тогда, когда партия Либермана будет солидно представлена в парламенте и кабинете министров, и у нее будет достаточно сил сделать так, чтобы ни одно правительство и ни один премьер не поддавались на политический шантаж, не лгали своему народу, не делили граждан страны на «своих» и «чужих», не раздавали незаслуженные блага «ближним» и не обрекали на бедность «дальних».
Голосуя за Наш дом Израиль, вы приближаете социальную справедливость и торжество закона. Игнорируя выборы или отдавая свой голос не за НДИ, вы сознательно лишаете сотни тысяч соотечественников права на достойную старость. И не своих ли родных и близких, не себя ли самих вы обрекаете на нужду? Подумайте, кому на бодрый вопрос «Ну, как дела, «русские?» вы потом будете грустно отвечать: «Вашими молитвами…»