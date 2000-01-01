18.02 19:33 MIGnews.com

В Израиле создадут группу по изучению вопроса реформы такси

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 18 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел рабочую встречу по поводу реформы такси.Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.На заседании присутствовали министр финансов Моше Кахлон и министр транспорта Бецалель Смотрич. Стороны договорились создать группу по изучению вопроса реформы такси."Ввиду того, что реформа повлияет как на работников сектора, так и на граждан, было решено создать межведомственную группу для дальнейшего изучения программы и для представления рекомендаций премьер-министру и министрам", – сказано в сообщении.Уточняется, что в состав группы войдут представители министерства финансов, министерства транспорта и министерства главы правительства.В течение 45 дней группа должна изучить вопрос, а также встретится с представителями таксистов и выслушать их требования. Если работа не будет завершена в срок, то период подготовки к реформе может быть продлен.Работа группы поможет достижению широкого консенсуса, необходимого для успеха реформы, что будет полезно как потребителям, так и работникам отрасли.