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В Израиле создадут группу по изучению вопроса реформы такси | Фото:18.02 19:33   MIGnews.com

В Израиле создадут группу по изучению вопроса реформы такси

Во вторник, 18 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел рабочую встречу по поводу реформы такси.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.

На заседании присутствовали министр финансов Моше Кахлон и министр транспорта Бецалель Смотрич. Стороны договорились создать группу по изучению вопроса реформы такси.

"Ввиду того, что реформа повлияет как на работников сектора, так и на граждан, было решено создать межведомственную группу для дальнейшего изучения программы и для представления рекомендаций премьер-министру и министрам", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в состав группы войдут представители министерства финансов, министерства транспорта и министерства главы правительства.

В течение 45 дней группа должна изучить вопрос, а также встретится с представителями таксистов и выслушать их требования. Если работа не будет завершена в срок, то период подготовки к реформе может быть продлен.

Работа группы поможет достижению широкого консенсуса, необходимого для успеха реформы, что будет полезно как потребителям, так и работникам отрасли.


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