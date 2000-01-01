18.02 18:19 MIGnews.com

Назначена дата судебного разбирательства по делу Нетаниягу

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Судебное разбирательство по делу о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу начнется 17 марта.Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства юстиции, передает Аруц Шева.Таким образом, суд над израильским премьером состоится через две недели после выборов в Кнессет. Что примечательно, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт официально представил обвинения против Нетаниягу 28 января.В частности, обвинительные заключения сосредоточены на трех делах: "дело 1000", "дело 2000" и "дело 4000".В "деле 4000" обвинительный акт основан на утверждениях, что Нетаниягу ускорил изменения в сфере регулирования, выгодные владельцу телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Эловичу, в обмен позитивное освещение на новостном сайте Walla!. Это самое серьезное обвинение.Также премьера подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи с получением подарков стоимостью в сотни тысяч шекелей от нескольких бизнесменов.Ранее в СМИ распространили информацию, что суд возглавит Ривка Фридман-Фельдман. Двое других судей – Моше Бар-Ам и Одед Шахам. Фельдман-Фридман известна тем, что вынесла приговор о тюремном заключении бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту. Также она судила бывшего министра Ицика Мордехая, признанного виновным в непристойных действиях.Фельдман-Фридман вынесла решение об отмене оправдания Ольмерта по делу Ольмерт-Талански в 2015 году. Тогда экс-премьера признали виновным в нарушении доверии и получении выгод мошенническим способом.Также судья требовала осудить бывшего министра Цахи Анегби по делу о политических назначениях в министерстве связи. Анегби оправдали, Фельдман-Фридман осталась в меньшинстве.