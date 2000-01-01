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Ольмерт просит удалить записи о криминальном прошлом 18.02 14:43   MIGnews.com

Ольмерт просит удалить записи о криминальном прошлом

Газета Гаарец сообщает о том, что бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обратился к президенту Рувену Ривлину с просьбой удалить его запись о криминальном прошлом.

Ольмерт в 2016 году был приговорен к 19 месяцам тюрьмы за получение денежных взяток.

В случае, если президент примет решение об удалении записей о криминальном прошлом, Ольмерт сможет вернуться в политическую жизнь, и быть избранным в Кнессет или назначенным на государственную должность.


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