Ольмерт просит удалить записи о криминальном прошлом
Газета Гаарец сообщает о том, что бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обратился к президенту Рувену Ривлину с просьбой удалить его запись о криминальном прошлом.
Ольмерт в 2016 году был приговорен к 19 месяцам тюрьмы за получение денежных взяток.
В случае, если президент примет решение об удалении записей о криминальном прошлом, Ольмерт сможет вернуться в политическую жизнь, и быть избранным в Кнессет или назначенным на государственную должность.