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Юридическая помощь столкнувшимся с расизмом раввината 18.02 14:19   MIGnews.com

Юридическая помощь столкнувшимся с расизмом раввината

В связи с скандалом в сети Йоханоноф, отстранившей от работы русскоязычного повара, Центр Жертв Расизмараспространил следующее заявление:

“Требование доказать свое еврейство является незаконными и расистским.

Снова и снова мы сталкиваемся с расследованиями контролеров кашрута относительно еврейства работников, и с их требованиями принимать на работу исключительно евреев, согласно традиции Галахи. Прием на работу на основании религиозной принадлежности является дискриминационным, расистским и запрещенным . Мы окажем юридическую помощь любому работнику, которого дискриминируют на основании религиозной принадлежности, и мы продолжим борьбу против расистских норм в сфере занятости”.


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