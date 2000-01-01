18.02 14:19 MIGnews.com

Юридическая помощь столкнувшимся с расизмом раввината

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В связи с скандалом в сети Йоханоноф, отстранившей от работы русскоязычного повара, Центр Жертв Расизмараспространил следующее заявление:“Требование доказать свое еврейство является незаконными и расистским.Снова и снова мы сталкиваемся с расследованиями контролеров кашрута относительно еврейства работников, и с их требованиями принимать на работу исключительно евреев, согласно традиции Галахи. Прием на работу на основании религиозной принадлежности является дискриминационным, расистским и запрещенным . Мы окажем юридическую помощь любому работнику, которого дискриминируют на основании религиозной принадлежности, и мы продолжим борьбу против расистских норм в сфере занятости”.