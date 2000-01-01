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В Турции продолжаются аресты из-за попытки переворота | Фото:18.02 14:14   MIGnews.com

В Турции продолжаются аресты из-за попытки переворота

Государственная прокуратора Турции распорядилась арестовать около 700 человек, в том числе военнослужащих и сотрудников Министерства юстиции, утверждая, что они были частью сети, которая планировала попытку переворота 2016 года.

Около 250 человек, большинство из которых были антиправительственными активистами, были убиты в столкновениях с правительственными войсками 15 июля 2016 года.

Турецкая полиция продолжает собирать активистов, подозреваемых в причастности к неудавшемуся перевороту. Последняя волна арестов - одна из самых больших за последнее время.

Среди задержанных 101 военнослужащий.

Союзники Турции на Западе, в том числе ЕС и правозащитные организации, подвергли критике масштабы политических чисток, в то время как Анкара заявила, что это необходимый ответ на продолжающуюся "угрозу безопасности".


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