18.02 14:14 MIGnews.com

В Турции продолжаются аресты из-за попытки переворота

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Государственная прокуратора Турции распорядилась арестовать около 700 человек, в том числе военнослужащих и сотрудников Министерства юстиции, утверждая, что они были частью сети, которая планировала попытку переворота 2016 года.Около 250 человек, большинство из которых были антиправительственными активистами, были убиты в столкновениях с правительственными войсками 15 июля 2016 года.Турецкая полиция продолжает собирать активистов, подозреваемых в причастности к неудавшемуся перевороту. Последняя волна арестов - одна из самых больших за последнее время.Среди задержанных 101 военнослужащий.Союзники Турции на Западе, в том числе ЕС и правозащитные организации, подвергли критике масштабы политических чисток, в то время как Анкара заявила, что это необходимый ответ на продолжающуюся "угрозу безопасности".