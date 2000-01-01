Министр Перец: разобраться с назвавшей Нетаниягу Гитлером
Учительница и “социальная активистка” Биринш Захава Бек дала интервью 12-му каналу израильского ТВ и объяснила, почему бросила яблоком в премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Она сказала: “Люди, которые являются нашими лидерами и должны демонстрировать личный пример, подстрекают там (на конференции Ликуда) так, что эта конференция напомнила мне Гитлера”.
Проводивший интервью ветеран израильской журналистики Одед Бен Ами переспросил: "Кого он напомнил? Гитлера? Я думаю, что вы реально вышли за всякие рамки! При всем уважении. но сказать такое о главе правительства в Израиле - я очень извиняюсь! Я предлагаю вам извиниться. Вы хотите извиниться?”
На это Биринш Захава Бек сказала: “Я конечно очень извиняюсь, но таковы мои ощущения. Вы должны понять, что сказать о воинах, о таких людях, как Бени Ганц и о других, которые приходят после многих лет службе родине что они просто собираются обмануть простых людей - я не готова это принять”.
Реальный вопрос о том, что заставило мать и учителя в Израиле подстрекать против выбранных руководителей страны остается открытым - точно также как и то, с какой целью 13-й канал брал у нее интервью.
Напомним, что ровно десять лет назад, 27 января 2010 года, гражданин Израиля был приговорен к трем годам лишения свободы за то, что он бросил ботинок в президента Верховного Суда Дорит Бенеш. Тогда бросавшего ботинок мужчину именовали не иначе как “хулиганом”. Средства массовой информации были наполнены сочувствием к судье Дорит Бенеш - ботинок попал ей в голову, она упала со стула и получила “легкие травмы лица”. Никто не называл бросавшего ботинок “активистом борьбы за социальные права”.
Министр образования Рафи Перец приказал вызвать на слушания учительницу из Нетании Биринш Захаву Бек.
Раввин Рафи Перец заявил: "Как я уже говорил ранее, мы не потерпим насилия в образовательной системе, ни со стороны учащихся, ни, того хуже -со стороны учителей, которые должны давать детям личный пример. Учитель, бросивший яблоко в премьер-министра и сравнивший его с Гитлером пересек красную черту - и в буквальном, и в физическом смысле слова. Есть граница - и она проходит прямо здесь. Я проинструктировал профессиональные эшелон министерства, провести расследование этого - и как можно скорее”.
В министерстве образования отметили, что учительница действовала и говорила в полном противоречии с кодом поведения работника просвещения и государственного служащего. У министерства есть четкая политика борьбы с насилием, и в данном вопросе оно не готов идти на компромиссы, в особенности там, где речь идет об учителе, который дает неверные модели поведения в обществе.