18.02 13:40 MIGnews.com

Министр Перец: разобраться с назвавшей Нетаниягу Гитлером

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Учительница и “социальная активистка” Биринш Захава Бек дала интервью 12-му каналу израильского ТВ и объяснила, почему бросила яблоком в премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Она сказала: “Люди, которые являются нашими лидерами и должны демонстрировать личный пример, подстрекают там (на конференции Ликуда) так, что эта конференция напомнила мне Гитлера”.Проводивший интервью ветеран израильской журналистики Одед Бен Ами переспросил: "Кого он напомнил? Гитлера? Я думаю, что вы реально вышли за всякие рамки! При всем уважении. но сказать такое о главе правительства в Израиле - я очень извиняюсь! Я предлагаю вам извиниться. Вы хотите извиниться?”На это Биринш Захава Бек сказала: “Я конечно очень извиняюсь, но таковы мои ощущения. Вы должны понять, что сказать о воинах, о таких людях, как Бени Ганц и о других, которые приходят после многих лет службе родине что они просто собираются обмануть простых людей - я не готова это принять”.Реальный вопрос о том, что заставило мать и учителя в Израиле подстрекать против выбранных руководителей страны остается открытым - точно также как и то, с какой целью 13-й канал брал у нее интервью.Напомним, что ровно десять лет назад, 27 января 2010 года, гражданин Израиля был приговорен к трем годам лишения свободы за то, что он бросил ботинок в президента Верховного Суда Дорит Бенеш. Тогда бросавшего ботинок мужчину именовали не иначе как “хулиганом”. Средства массовой информации были наполнены сочувствием к судье Дорит Бенеш - ботинок попал ей в голову, она упала со стула и получила “легкие травмы лица”. Никто не называл бросавшего ботинок “активистом борьбы за социальные права”.Министр образования Рафи Перец приказал вызвать на слушания учительницу из Нетании Биринш Захаву Бек.Раввин Рафи Перец заявил: "Как я уже говорил ранее, мы не потерпим насилия в образовательной системе, ни со стороны учащихся, ни, того хуже -со стороны учителей, которые должны давать детям личный пример. Учитель, бросивший яблоко в премьер-министра и сравнивший его с Гитлером пересек красную черту - и в буквальном, и в физическом смысле слова. Есть граница - и она проходит прямо здесь. Я проинструктировал профессиональные эшелон министерства, провести расследование этого - и как можно скорее”.В министерстве образования отметили, что учительница действовала и говорила в полном противоречии с кодом поведения работника просвещения и государственного служащего. У министерства есть четкая политика борьбы с насилием, и в данном вопросе оно не готов идти на компромиссы, в особенности там, где речь идет об учителе, который дает неверные модели поведения в обществе.