18.02 13:12 MIGnews.com

Беннетт: Иран меняет планы в Сирии - у нас преимущество

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Израиль обнаружил первые признаки перерспределения планов Ирана в Сирии, что предоставляет еврейскому государству возможность перейти от обороны к наступлению, заявил во вторник, 18 февраля, министр обороны Нафтали Беннетт."Я могу объявить, что мы выявляем первые признаки ослабления и пересчета Ираном своих планов в Сирии. Мы только начали, и мы будем расти. Мы перейдем от оборонительной концепции к наступательной концепции - ослабить, утомить и стереть", - сказал Беннет."Для нас Сирия - это не только угроза, но и возможность. Они посылают туда силы и пытаются нас утомить, но мы можем превратить недостаток в преимущество", - продолжил он. "У нас есть разведывательное и оперативное превосходство, и мы четко говорим Ирану: убирайтесь из Сирии. Вам там нечего искать."На прошлой неделе ЦАХАЛ обнародовали новые подробности своего нового многолетнего плана, который будет включать создание нового командования в качестве одного из главных приоритетов начальника штаба генерал-лейтенанта. Авива Кохави. Его будет возглавлять генерал-майор сцелью анализа угроз, исходящих от Ирана, и планированием израильской кампании против Исламской Республики.