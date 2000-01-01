В Бундестаге хотят наказать Россию

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб.
"Если преступления будут продолжаться, против России следует ввести санкции", - заявил он.
Реттген назвал "позором" позицию Запада, который игнорирует действия России. "Прицельные бомбардировки мирных жителей российской авиацией являются отвратительным военным преступлением", - заявил он, потребовав "максимального политического и экономического давления" на Москву, пишет Bild.
С начала поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в декабре 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии бежали почти 900 тысяч человек, заявила ООН 17 февраля.
В середине декабря правительство Германии пришло к выводу, что военные действия на севере Сирии "пока не имели заметного влияния на рост начальных заявлений о предоставлении убежища гражданами Сирии в Германии".
Но это может измениться. "Сценарий является очень реальным: если мы не защитим внешние границы ЕС лучше и если на севере Сирии не будет мира, мы столкнемся с кризисом беженцев, как в 2015 году", - сказал Стефан Майер, занимающий пост госсекретаря при министре внутренних дел.