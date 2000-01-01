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Смотрич предложил выплатить El Al компенсацию | Фото:18.02 11:06   MIGnews.com

Смотрич предложил выплатить El Al компенсацию

Министр транспорта Бецалель Смотрич заявил, что государство должно компенсировать израильским авиакомпаниям растущие убытки, понесенные из-за новой вспышки коронавируса, сообщает JP. Он назвал целостность авиакомпаний "национальным интересом".

"Я думаю, что государству нужно будет сунуть руку в карман, как они это делают в других национальных кризисах, включая стихийные бедствия", - сказал Смотрич Кан Решет Бет во вторник, 18 февраля. Он подчеркнул, что финансовая поддержка требуется для тех, кто пострадал от "оправданных", но "жестких" правительственных мер по предотвращению распространения вируса.

Национальные авиалинии El Al понесли убытки в размере около 50 миллионов долларов из-за отмены рейсов с начала вспышки эпидемии, заявил Смотрич. По его словам, потерь "буду продолжать расти" по мере приближения авиакомпаний к Пасхе, в праздничный и летний период. По его словам, без государственной поддержки страна может оказаться без авиалиний "в течение нескольких месяцев".

Прислушиваясь к указаниям правительства, El Al прекратила все полеты в Пекин и Гонконг. Беспосадочные перелеты в Бангкок также были значительно сокращены после вспышки эпидемии. В настоящее время авиакомпания планирует открыть беспосадочные рейсы в Токио 11 марта.

"Израильтяне просто не летают за границу, не имеет значения, в какую страну - они боятся, что, как только они полетят, они не смогут вернуться", - сказал Смотрич.


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