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Активист Иегуда Глик задержан при посещении Храмовой горы | Фото:18.02 12:41   MIGnews.com

Активист Иегуда Глик задержан при посещении Храмовой горы

Бывший депутат Ликуда и известный активист Иегуда Глик был задержан полицией во вторник, 18 февраля, во время посещения Храмовой горы, видимо, из-за того, что во время визита он шел "слишком медленно". Об этом сообщает JP.

Глик, в которого однажды стрелял палестинский террорист за активную деятельность на Храмовой горе, был выведен в наручниках полицией. Бывший депутат борется за посещение Храмовой горы евреями.

В течение многих лет еврейские посетители, особенно религиозные, подвергались серьезным подозрениям со стороны полиции и регулярно удалялись с Храмовой горы за мелкие нарушения правил поведения.


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