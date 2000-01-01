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Эхуд Барак: Ашкенази - лжец и это - лишь верхушка айсберга 18.02 10:10   MIGnews.com

Эхуд Барак: Ашкенази - лжец и это - лишь верхушка айсберга

Публикация 13-м каналом израильского ТВ новых записей разговоров по делу Харпаза возродила старую вражду между бывшими министром обороны Эхудом Бараком и бывшим начальником Генштаба Габи Ашкенази.

Барак, назвав Ашкенази “лжецом”,  пишет в твиттере: “Я не позволю лжи разрушить шансы на замену правительства - ни лжи Нетаниягу, ни лжи Габи Ашкенази.”.

Барак утверждает, что запрет на публикацию материалов по делу касается “15 разговоров, относящихся непосредственно к делу (не с дантистом, и не с друзьями детства) и выставляют Ашкенази в качестве преступника во всех смыслах”.

Барак добавил: "Человек, уничтоживший доказательства в министерстве обороны - высокопоставленный сановник министерства, близкий к Ашкенази, и действовавший в его интересах и с его ведома. Члены офиса министра не имели доступа к записям. Все те проблемы, о которых стало известно до сегодняшнего дня - лишь верхушка айсберга. Чтобы не причинить еще большего ущерба, я воздержусь от дальнейшего копания в  этой теме”.


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