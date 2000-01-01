Народ с Биби: В Иерусалиме поддержали премьер-министра

"В жару и в холод мы будем с Биби", - было слышно на демонстрации, которая прошла под проливным дождем.
Принявший участие в мероприятии "ликудник" Амир Охана назвал своей целью продемонстрировать поддержку премьер-министру и требовать от полиции прозрачности действий.
"Желающие сильной полиции, должны также требовать прозрачной полиции и возможности ее критиковать. Орган, который никому не позволено критиковать, не может быть сильным. Вступая в должность, комиссар полиции обещал бороться с утечками и прекратить публикацию рекомендаций полиции. С тех пор мы не видели утечек – информационный поток поступал напрямую из кабинетов", - заявил он изданию The Jerusalem Post.
По мнению депутата, полиция поступила неправильно, а некоторые из ее обвинений были откровенно ложными.
"Я говорю это как юрист",- сказал Охана, допустив, что правоохранительные могли преследовать определенную политическую цель, публикуя свои рекомендации.
Через дорогу состоялась анти-"ликудная" демонстрация, участники которой держали транспаранты "Коррупционеры, убирайтесь домой" и скандировали "Нетаниягу опасен – он коррупционер и расист".