18.02 09:13 MIGnews.com

Народ с Биби: В Иерусалиме поддержали премьер-министра

תודה רבה למאות הנשים והאנשים מכל רחבי הארץ שהגיעו הערב לבית ראש הממשלה, למרות הסערה, כדי להכריז: "העם עם נתניהו!"



אם השמאל חושב שהוא יוכל להחליף את הדמוקרטיה בכוח - אנחנו נהיה שם כדי לעצור אותו pic.twitter.com/1S62fygtTD — יעקב וידר (@YVider) 17 февраля 2018 г.

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Несмотря на погодные условия, около 150 протестующих собрались перед резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу в столице Израиля, чтобы выразить ему свою поддержку.Демонстрация состоялась вечером 17 февраля, спустя несколько дней после того, как полиция рекомендовала прокуратуре предъявить главе правительства обвинения по двум коррупционным расследованиям.Участники акции несли транспаранты "Народ с Нетаниягу", флаги "Ликуда" и Еврейского государства, а также скандировали антиполицейские лозунги, называя ее "полицией левых"."В жару и в холод мы будем с Биби", - было слышно на демонстрации, которая прошла под проливным дождем.Принявший участие в мероприятии "ликудник" Амир Охана назвал своей целью продемонстрировать поддержку премьер-министру и требовать от полиции прозрачности действий."Желающие сильной полиции, должны также требовать прозрачной полиции и возможности ее критиковать. Орган, который никому не позволено критиковать, не может быть сильным. Вступая в должность, комиссар полиции обещал бороться с утечками и прекратить публикацию рекомендаций полиции. С тех пор мы не видели утечек – информационный поток поступал напрямую из кабинетов", - заявил он изданию The Jerusalem Post.По мнению депутата, полиция поступила неправильно, а некоторые из ее обвинений были откровенно ложными."Я говорю это как юрист",- сказал Охана, допустив, что правоохранительные могли преследовать определенную политическую цель, публикуя свои рекомендации.Через дорогу состоялась анти-"ликудная" демонстрация, участники которой держали транспаранты "Коррупционеры, убирайтесь домой" и скандировали "Нетаниягу опасен – он коррупционер и расист".