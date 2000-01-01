18.02 08:59 MIGnews.com

"Если бы Биби хотел денег, он мог стать миллиардером"

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Адвокат Яаков Вайнрот, глава фирмы, представляющей интересы Биньямина Нетаниягу, дал интервью радиостанции Кан.Вайнрот сообщил, что по его мнению, обвинения Нетаниягу во взяточничестве “исчезнут из дела еще до того, как его рассмотрит Мандельблит”. Точно также из дел исключат Арнона Милчена и Нони Мозеса - “то, что останется - это обман и нарушение доверия”.Вайнрот, являющийся близким другом Нетаниягу подчеркнул: “Биби - небольшой гедонист по сравнению с теми объемами, которые ему вменяются. Биби - не человек денег. Если бы Биби хотел денег, он сегодня был бы миллиардером. У Биби - очень острая интуиция относительно того, что позволено, и что запрещено, и я не претендую быть его ментором. Мы говорим только о легальных аспектах”.Вайнрот также указал на то, что расследования ложатся тяжелым грузом на главу правительства: “Часы, которые он проводит со мной - государственные часы! Это часы, в которые он должен заниматься исполнением своих обязанностей. Не следовало ставить его в подобное положение. Это не помогает функционированию любого человека”.