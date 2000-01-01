Израиль шокирован возмутительными словами польского премьера

Лидер оппозиционного "Еш Атида" Яир Лапид призвал израильское правительство отозвать посла Еврейского государства из Польши, назвав подобные заявления "самым древним видом антисемитизма".
"Преступники не могут быть жертвами. Еврейское государство не допустит, чтобы убитого обвиняли в убийстве самого себя", - сказал он.
Осудил премьер-министра Польши и его израильский коллега Биньямин Нетаниягу.
"Налицо проблема отсутствия понимания истории и отсутствие чувствительности к трагедии нашего народа", - отметил он, добавив, что в ближайшее время планирует провести с Моравецким переговоры по данному поводу.
Лидер партии "Авода" Ави Габай обвинил Моравецкого в попытке переписать историю.
"Кровь миллионов евреев, впитанная землей Польши, стонет из-за искажения истории и попытки убежать от вины. Евреев убивали во время Холокоста, и поляки принимали активное участие в их убийствах. Правительство Израиля должно быть голосом миллионов убитых и решительно осудить слова польского премьера", - призвал политик.
Сопредседатель "Сионистского лагеря" Ципи Ливни, которая вместе с Моравецким и Нетаниягу присутствовала на Мюнхенской конференции по безопасности, сказала: "Трудно поверить, что польский премьер мог так ответить, и в его недопустимое сравнение поляков и евреев, жертв и тех, кто активно участвовал в их убийствах".
Кроме того, она отметила, как трогательно было услышать критику польского премьера со стороны израильского журналиста Ронена Бергмана, во время дискуссии с которым глава польского правительства и сделал свое скандальное заявление.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели уже объявила, что проведет в МИДе экстренное заседание по поводу последних заявлений Матеуша Моравецкого.
"Слова польского премьер-министра серьезны и требуют извинений еврейскому народу за искажение памяти о Холокосте. Мы не можем принять такие возмутительные сравнения. В свете продолжающегося кризиса в этом вопросе с польским правительством я намерена созвать срочное заседание соответствующих представителей МИДа", - сказала замминистра.