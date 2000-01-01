19.02 07:15 MIGnews.com

Польша потребовала от Израиля разъяснений

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Правительство Польши потребовало от Израиля разъяснений по поводу инцидента связанного с польским посольством в Тель-Авиве. Об этом заявил директор офиса пресс-секретаря польского МИДа Артур Ломпарт."Польша обратилась к властям Израиля, чтобы те разъяснили инцидент и приняли меры в целях обеспечения защиты польского дипломатического учреждения", — отметил пресс-секретарь.Ранее неизвестные нарисовали свастику на воротах польской дипмиссии и оставили оскорбительные надписи.Англоязычные надписи черным маркером содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.