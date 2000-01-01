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19.02 06:28   MIGnews.com

17-летнюю немку приговорили к тюрьме за вступление в ISIS

В Ираке 17-летнюю гражданку Германии Линду В. приговорили к шести годам тюрьмы за членство в группировке "Исламское Государство".

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Суд по делу девушки проходил в Багдаде, так как она является несовершеннолетней, процесс был закрытым. В МИД Германии не подтвердили информацию о приговоре.

Летом 2016 года школьница заявила, что приняла ислам, после чего пропала. Ее задержали во время освобождения Мосула иракскими военными. В декабре 2017 года мать Линды и ее сестра приехали навестить ее. Девушка заявила, что пожалела о решении, которое "разрушило ее жизнь".
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