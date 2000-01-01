Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr 18.02 21:27   MIGnews.com

Нетаниягу отчитал премьер-министра Польши

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с главой польского правительства Матеушем Моравецким. Беседа между премьерами состоялась в воскресенье, 18 февраля.

В ходе беседы Нетаниягу "отчитал" своего коллегу за его субботнее выступление.

Израильский премьер заявил, что высказанные им замечания неприемлемы и что нет никаких оснований для сравнения действий поляков во время Холокоста с действиями евреев.

Нетаниягу подчеркнул, что целью нацистской политики геноцида было уничтожение евреев как народа, и любой еврей, чтобы они ни делал, был заведомо обречен на смерть.

"Искажение в отношении Польши не может быть исправлено с помощью другого искажения", добавил глава израильского правительства.

В итоге стороны договорились продолжить диалог по этому вопросу.

В субботу, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди причастных к Холокосту были люди как польского, так и еврейского происхождения.

На следующий день польское правительство опубликовало заявление, в котором власти "объяснили" замечания Моравецкого.

Указывается, что эти пояснения были "искренним призывом к открытому обсуждению преступлений, совершенных против евреев во время Холокоста, независимо от гражданства лиц, участвующих в каждом преступлении".

Напомним, в начале февраля правительство Польши приняло "Закон о Холокосте", который криминализирует утверждения о том, что польская нация или государство несут ответственность за преступления нацистов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:50
Мужчина расстрелял людей у церкви в Дагестане
20:58
Британец проехал полмира ради пива
20:33
Intel инвестирует $4-5 млрд. в крупный проект в Израиле
18:59
Подъемный кран убил женщину в Кфар-Сабе
18:36
Тель-Авив: на воротах посольства Польши нарисовали свастику
17:59
Иран готов ответить на нарушение ядерной сделки
17:35
Женщина 11 дней пыталась выбраться из могилы
16:51
Аббас потребует создание Палестины на заседании в ООН
16:11
Из-за марафона и ремонта: гигантские пробки в Израиле
15:54
Развозов: подделка багрутов ортодоксов нам дорого обойдется
15:23
В Болгарии прошел марш неонацистов
15:01
Новая попытка теракта у здания военного трибунала Самарии
14:54
Яалон призвал Нетаниягу уйти в отставку
14:33
Подорвавшийся на фугасе солдат ЦАХАЛа пошел на поправку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus