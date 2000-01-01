18.02 21:27 MIGnews.com

Нетаниягу отчитал премьер-министра Польши

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с главой польского правительства Матеушем Моравецким. Беседа между премьерами состоялась в воскресенье, 18 февраля.В ходе беседы Нетаниягу "отчитал" своего коллегу за его субботнее выступление.Израильский премьер заявил, что высказанные им замечания неприемлемы и что нет никаких оснований для сравнения действий поляков во время Холокоста с действиями евреев.Нетаниягу подчеркнул, что целью нацистской политики геноцида было уничтожение евреев как народа, и любой еврей, чтобы они ни делал, был заведомо обречен на смерть."Искажение в отношении Польши не может быть исправлено с помощью другого искажения", добавил глава израильского правительства.В итоге стороны договорились продолжить диалог по этому вопросу.В субботу, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди причастных к Холокосту были люди как польского, так и еврейского происхождения.На следующий день польское правительство опубликовало заявление, в котором власти "объяснили" замечания Моравецкого.Указывается, что эти пояснения были "искренним призывом к открытому обсуждению преступлений, совершенных против евреев во время Холокоста, независимо от гражданства лиц, участвующих в каждом преступлении".Напомним, в начале февраля правительство Польши приняло "Закон о Холокосте", который криминализирует утверждения о том, что польская нация или государство несут ответственность за преступления нацистов.