Нетаниягу отчитал премьер-министра Польши

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с главой польского правительства Матеушем Моравецким. Беседа между премьерами состоялась в воскресенье, 18 февраля.
В ходе беседы Нетаниягу "отчитал" своего коллегу за его субботнее выступление.
Израильский премьер заявил, что высказанные им замечания неприемлемы и что нет никаких оснований для сравнения действий поляков во время Холокоста с действиями евреев.
Нетаниягу подчеркнул, что целью нацистской политики геноцида было уничтожение евреев как народа, и любой еврей, чтобы они ни делал, был заведомо обречен на смерть.
"Искажение в отношении Польши не может быть исправлено с помощью другого искажения", добавил глава израильского правительства.
В итоге стороны договорились продолжить диалог по этому вопросу.
В субботу, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди причастных к Холокосту были люди как польского, так и еврейского происхождения.
На следующий день польское правительство опубликовало заявление, в котором власти "объяснили" замечания Моравецкого.
Указывается, что эти пояснения были "искренним призывом к открытому обсуждению преступлений, совершенных против евреев во время Холокоста, независимо от гражданства лиц, участвующих в каждом преступлении".
Напомним, в начале февраля правительство Польши приняло "Закон о Холокосте", который криминализирует утверждения о том, что польская нация или государство несут ответственность за преступления нацистов.