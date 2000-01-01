18.02 17:59 MIGnews.com

Иран готов ответить на нарушение ядерной сделки

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Тегеран ответит, если его интересы не будут обеспечены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.Об этом заявил глава МИД Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье, 18 февраля. Во время выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, иранский министр отметил:"Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены (в рамках СВПД — ред.), Иран ответит. И ответ будет настолько серьезным, что люди о нем пожалеют. Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение".В середине октября 2017 года в обращении к американцам президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей, передает РИА Новости.