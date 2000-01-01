18.02 14:54 MIGnews.com

Яалон призвал Нетаниягу уйти в отставку

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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон призвал действующего главу правительства Биньямина Нетаниягу добровольно сложить свои полномочия и уйти в отставку с должности премьер-министра из-за рекомендаций полиции обвинить его в коррупции.В опубликованном сегодня в Facebook заявлении Яалон отметил, что все три главных действующих лица расследований – юридический советник правительства Авихай Мандельблит, премьер-министр Нетаниягу и комиссар израильской полиции Рони Альшейх – в свое время служили под его руководством на различных назначениях в ЦАХАЛе."Это трудный день для нас. Биби, Рони и Авихай были моими подчиненными, я их хорошо знаю, все они посвятили свою жизнь этой стране, и я никогда не думал, что мы дойдем до этого.Я считал и продолжаю считать, что Нетаниягу должен принять правильное решение и уйти в отставку, но поскольку никто из коалиционных лидеров не проявляет никакой инициативы, мы вынуждены дожидаться завершения юридического процесса", - пишет Моше Яалон.