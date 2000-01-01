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Австрия поддержит заявку Израиля в Совет Безопасности ООН | Фото: Хаим Цах, GPO18.02 13:24   MIGnews.com

Австрия поддержит заявку Израиля в Совет Безопасности ООН

Австрия планирует поддержать заявку Израиля об избрании непостоянным членом Совета Безопасности ООН, заверил премьер-министра Биньямина Нетаниягу австрийский канцлер Себастьян Курц на встрече в кулуарах 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также пообещал улучшить отношения между Израилем и Евросоюзом во время Австрии главенства в Совбезе, который она возглавит в июле.

Политики пообещали, что их страны будут поддерживать друг друга, передает The Jerusalem Post.

В своем заявлении после встречи Курц напомнил о прочных связях двух государств, а также об исторической ответственности, которую Вена несет перед Еврейским государством. Канцлер уверяет в том, что его страна признает Израиль еврейским государством, а ее правительство активно работает над борьбой с антисемитизмом.

"Мы договорились об укреплении двусторонних отношений и более тесном сотрудничестве на международных форумах. Вот почему мы договорились о взаимной поддержке наших заявок на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Поэтому, когда Израиль будет бороться за непостоянное места в СБ ООН, Австрия поддержит его кандидатуру", - сказал он.

Напомним, что каждая страна-член СБ в обязательной порядке на один месяц становится его председателем, однако, в отличие от постоянных членов - Великобритании, Китая, России, США и Франции - непостоянные члены не имеют права вето.

Израиль, как и более 60 других стран-членов ООН, еще ни разу не избирался в Совет Безопасности организации.
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