18.02 13:24 MIGnews.com

Австрия поддержит заявку Израиля в Совет Безопасности ООН

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Австрия планирует поддержать заявку Израиля об избрании непостоянным членом Совета Безопасности ООН, заверил премьер-министра Биньямина Нетаниягу австрийский канцлер Себастьян Курц на встрече в кулуарах 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности.Он также пообещал улучшить отношения между Израилем и Евросоюзом во время Австрии главенства в Совбезе, который она возглавит в июле.Политики пообещали, что их страны будут поддерживать друг друга, передает The Jerusalem Post.В своем заявлении после встречи Курц напомнил о прочных связях двух государств, а также об исторической ответственности, которую Вена несет перед Еврейским государством. Канцлер уверяет в том, что его страна признает Израиль еврейским государством, а ее правительство активно работает над борьбой с антисемитизмом."Мы договорились об укреплении двусторонних отношений и более тесном сотрудничестве на международных форумах. Вот почему мы договорились о взаимной поддержке наших заявок на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Поэтому, когда Израиль будет бороться за непостоянное места в СБ ООН, Австрия поддержит его кандидатуру", - сказал он.Напомним, что каждая страна-член СБ в обязательной порядке на один месяц становится его председателем, однако, в отличие от постоянных членов - Великобритании, Китая, России, США и Франции - непостоянные члены не имеют права вето.Израиль, как и более 60 других стран-членов ООН, еще ни разу не избирался в Совет Безопасности организации.