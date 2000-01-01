18.02 23:37 MIGnews.com

Нетаниягу рассказал, что его вдохновляет

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой принял участие в торжественном вечере, состоявшемся вчера в Королевском Зале Мюнхенской Резиденции, по приглашению вице-премьера, министра экономики Баварии Ильзе Айгнер.В ходе мероприятия, на котором присутствовали главы правительств, оборонных и внешнеполитических ведомств и другие высокопоставленные лица, было объявлено о присуждении премии Генриха Клейста за продвижение мира и участие в разрешении конфликтов Джону Маккейну. Премия была вручена супруге лауреата."Меня вдохновляет мужество Джона Маккейна. Римляне считали, что мужество – это не единственное человеческая добродетель, но она есть гарантия всех остальных.Безопасность - это не единственный аспект политики, но она предоставляет возможность проведения любых других. Без безопасности мы скатимся в мир хаоса, тирании и насилия. Безопасность прежде всего. В этом состоит мой основной посыл сегодня.Мы обязаны предотвратить угрозу нашей безопасности со стороны радикальных режимов, мы должны не допустить получения ими ядерного оружия, мы должны нанести поражение террористам.Поговорим об этом завтра, а сегодня я хочу присоединиться к вам в чествовании сенатора Джона Маккейна, который понимает, что такое безопасность", - сказал премьер-министр Нетаниягу.Премьер-министр сделал запись в книге почётных гостей: "Большое спасибо за приглашение обсудить наши общие стремления к безопасности и миру".