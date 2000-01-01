18.02 15:54 MIGnews.com

Развозов: подделка багрутов ортодоксов нам дорого обойдется

Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")

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Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") требует срочно созвать комиссию по образованию в свете последних исследований, опубликованных газетой "Едиот Ахронот". В материале издания говорится о том, что многие йешивы, чтобы получить стопроцентное финансирование от государства, подделывают выпускные экзамены учеников на аттестат зрелости.По закону полное финансирование от министерства образования могут получить только те школы, в которых ведется преподавание английского языка и математики. Однако на деле администрации многих учебных заведений продолжают исключать из программы все светские дисциплины, прибегая к прямому подлогу в результатах выпускных экзаменов."Речь идет о десятках миллионов шекелей, которые сегодня утекают из бюджета в черную дыру, а в итоге это обойдется еще дороже. Государство продолжает финансировать йешивы, которые не учат детей ни математике, ни английскому, никаким другим обязательным предметам. Их администрации подделывают "багруты", лишают своих собственных детей будущего, обрекают их на нищенское существование, игнорируя при этом не только здравый смысл, но и закон. Это бомба замедленного действия, заложенная под нашу страну. Выпускники без нормального образования гарантированно окажутся на пособии и будут жить за счет налогоплательщиков. В связи с этим я требую в срочном порядке поднять эту тему на повестку дня в комиссии по образованию, культуре и спорту с целью раз и навсегда закрыть эту лазейку, через которую утекают бюджетные деньги, и предотвратить будущую социальную катастрофу" - заявил Развозов.