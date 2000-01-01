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Лапид не включил Мильчена в соглашение о конфликте интересов 18.02 12:44   MIGnews.com

Лапид не включил Мильчена в соглашение о конфликте интересов

Глава коалиции Давид Амсалем в эфире радио Галей ЦАХАЛ жестко атаковал лидера Еш Атид Яира Лапида, давшего показания против Нетаниягу в “деле 1000”.

Амсалем заявил: “Почему он вспомнил о том. что нужно пойти в полицию только сейчас: Мильчен, который также и его друг, наверное, сумел испортить не только Нетаниягу… Полиция, в первую очередь, должна допрашивать его в качестве подозреваемого”.

Яир Лапид ранее заявил, что находясь на посту министра финансов и обсуждая с Мильченом различные вопросы, действовал в полном соответствии с требованиями закона. По версии Еш Атид, до вступления в должность министра он подписал соглашение о конфликте интересов, разработанном в министерстве юстиции. Проблема в том, что в соглашении не упомянута фамилия Мильчен.

Кроме того, ведущий программы Галей ЦАХАЛ Эель Сегаль указал на то, что существует явный конфликт интересов между Лапидом и его людьми и фигурантом по другому делу Нетаниягу - Нони Мозесом, владельцем Едиот Ахронот. За время нахождения в составе правительства Нетаниягу три министерства , возглавляемые людьми Еш Атид - министерство образования, министерство науки и министерство социальной защиты, перевели Едиот Ахронот несколько миллионов шекелей на “положительное освещение” работы своих ведомств в прессе.

Супруга Яира Лапида, Лихи Лапид, до сего дня трудится в Едиот Ахронот, и ведет в газете собственную колонку.
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