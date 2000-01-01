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Нетаниягу выразил готовность атаковать Иран | Фото: Амос Бен Гершом, GPO18.02 11:54   MIGnews.com

Нетаниягу выразил готовность атаковать Иран

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.

Ранее на конференции выступил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, который утверждал, что его страна не посылала самолетов в Израиль.

Нетаниягу, потрясая обломком иранского беспилотника, сбитого в конце прошлой неделе над Голанскими высотами заявил: “Иран отрицает свое вмешательство в Сирии и посылает беспилотник угрожать нашему народу. Вот кусок этого беспилотника, то, что от него осталось. Ты можешь увидеть это собственными глазами. Узнаешь свой беспилотник, Зариф? Он твой. Можешь взять его с собой как послание тиранам Ирана”.

Нетаниягу предупредил Иран: “Не испытывайте нашу решимость. Израиль не допустит, чтобы вокруг нашей шеи затянулась петля иранского террора ... Если надо будет, мы будем действовать не только против иранских марионеток, но и против Ирана самого”.



На фоне этого премьер призвал ввести против Ирана самые жесткие санкции. Он считает, что лишь так можно воспрепятствовать развитию ядерной программы Исламской республики.

"Нужно ввести самые жесткие санкции, чтобы остановить это, чтобы остановить развитие это оружия", — сказал Нетаниягу.

Глава правительства выразил неуверенность в том, что соглашение в своем нынешнем виде удержит Иран от создания ядерного оружия.

"Иран агрессивен. Он развивает свою ядерную программу и может заполучить технологию обогащения. Это нужно предотвратить. Хорошо, если при помощи соглашения, но если нет — необходимо соглашение отменить и приступить к поиску других вариантов", — сказал Нетаньяху.
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