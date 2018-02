Нетаниягу выразил готовность атаковать Иран

18.02 11:54 MIGnews.com

PM @netanyahu at the @MunSecConf, waving a piece of the intercepted Iranian drone, asks @JZarif: ‘Do you recognize it? You should, it’s yours. Don’t test us’ #MSC2018 👉🏻 https://t.co/eZ5tTbyR7K pic.twitter.com/fMOuXu6nJO