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Начались аресты по новому делу против Нетаниягу | Фото: Хаим Цах, GPO18.02 10:34   MIGnews.com

Начались аресты по новому делу против Нетаниягу

В рамках расследования так называемого "дела 4000" был арестован ряд высокопоставленных членов израильского телекоммуникационного гиганта "Безек", а также два соратника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщили в полиции и Управлении ценных бумаг Израиля. Имена арестованных пока что не раскрываются.

Кроме того, для дачи показаний полицейские вызвали также несколько бывших и действующих высокопоставленных руководителей популярного новостного портала Walla.

Ранее, как уже сообщалось, управление передало правоохранительным органам результаты внутреннего расследования взаимоотношений Нетаниягу с основным акционером "Безека" Шаулем Эловичем в формате "ты мне – я тебе": государство якобы предоставляло "Безеку" помощь взамен на размещение на Walla статей, благоприятно освещающих семью премьера.

Как отмечают в полиции, предоставленных доказательств достаточно для ареста нескольких подозреваемых в коррупции.

От имени Биньямина Нетаниягу уже было опубликовано заявление, в котором он опроверг все претензии по данному вопросу.

"Это очередное лживое заявление. Премьер-министр не действовал ни в интересах Эловича, ни в целях благоприятного освещения в СМИ, ни для чего-либо другого", - говорится в заявлении.

В ноябре прошлого года Управление по ценным бумагам Израиля уже заявляло о наличии достаточных доказательств для обвинения Эловича и экс-гендиректора Министерства связи Шломо Филбера в совершении ряда преступлений. Кроме них, предъявить обвинение рекомендовали сыну Эловича, Ору, исполнительному и генеральном директорам "Безека" Стелле Хандлер и Рону Эйлону, секретарю компании Линору Йохельману и финансовому директору Yes Микки Найману.
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