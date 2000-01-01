Начались аресты по новому делу против Нетаниягу

В рамках расследования так называемого "дела 4000" был арестован ряд высокопоставленных членов израильского телекоммуникационного гиганта "Безек", а также два соратника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщили в полиции и Управлении ценных бумаг Израиля. Имена арестованных пока что не раскрываются.
Кроме того, для дачи показаний полицейские вызвали также несколько бывших и действующих высокопоставленных руководителей популярного новостного портала Walla.
Как отмечают в полиции, предоставленных доказательств достаточно для ареста нескольких подозреваемых в коррупции.
От имени Биньямина Нетаниягу уже было опубликовано заявление, в котором он опроверг все претензии по данному вопросу.
"Это очередное лживое заявление. Премьер-министр не действовал ни в интересах Эловича, ни в целях благоприятного освещения в СМИ, ни для чего-либо другого", - говорится в заявлении.
В ноябре прошлого года Управление по ценным бумагам Израиля уже заявляло о наличии достаточных доказательств для обвинения Эловича и экс-гендиректора Министерства связи Шломо Филбера в совершении ряда преступлений. Кроме них, предъявить обвинение рекомендовали сыну Эловича, Ору, исполнительному и генеральном директорам "Безека" Стелле Хандлер и Рону Эйлону, секретарю компании Линору Йохельману и финансовому директору Yes Микки Найману.