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Министр обороны Турции: необходимо реформировать НАТО | Фото: Thinkstock18.02 12:23   MIGnews.com

Министр обороны Турции: необходимо реформировать НАТО

Министр обороны Турции Фикри Ышык в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил о необходимости реформирования структуры НАТО.

Он отметил, что Североатлантический альянс необходимо сделать сильнее, передает РИА Новости.

“Необходима новая структура, НАТО должна быть адаптирована к новым вызовам”, - сказал глава турецкого Минобороны.

В качестве примера таких вызовов он привел международный терроризм.

Кроме того, Ышык обвинил альянс в том, что он не выполнил в достаточной мере свои обязательства на юго-восточном направлении, где расположена Турция, а также раскритиковал концепцию “обороны и устрашения”, заявив, что она оказалась для НАТО недостаточной.
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