18.02 12:23 MIGnews.com

Министр обороны Турции: необходимо реформировать НАТО

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Министр обороны Турции Фикри Ышык в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил о необходимости реформирования структуры НАТО.Он отметил, что Североатлантический альянс необходимо сделать сильнее, передает РИА Новости.“Необходима новая структура, НАТО должна быть адаптирована к новым вызовам”, - сказал глава турецкого Минобороны.В качестве примера таких вызовов он привел международный терроризм.Кроме того, Ышык обвинил альянс в том, что он не выполнил в достаточной мере свои обязательства на юго-восточном направлении, где расположена Турция, а также раскритиковал концепцию “обороны и устрашения”, заявив, что она оказалась для НАТО недостаточной.