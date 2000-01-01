Министр обороны Турции: необходимо реформировать НАТО
Министр обороны Турции Фикри Ышык в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил о необходимости реформирования структуры НАТО.
Он отметил, что Североатлантический альянс необходимо сделать сильнее, передает РИА Новости.
“Необходима новая структура, НАТО должна быть адаптирована к новым вызовам”, - сказал глава турецкого Минобороны.
В качестве примера таких вызовов он привел международный терроризм.
Кроме того, Ышык обвинил альянс в том, что он не выполнил в достаточной мере свои обязательства на юго-восточном направлении, где расположена Турция, а также раскритиковал концепцию “обороны и устрашения”, заявив, что она оказалась для НАТО недостаточной.