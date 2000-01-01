18.02 11:14 MIGnews.com

В США составили рейтинг популярности президентов

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Авраам Линкольн, прекративший многолетнее рабство на территории США, стал самым популярным президентом в истории страны. Об этом сообщается в рейтинге, опубликованном телеканалом C-SPAN и составленным рядом историков, политологов и других профильных специалистов.На втором месте также оказался один из отцов-основателей США и первый всенародно избранный президент Джордж Вашингтон — главком американской армии в войне за независимость.Тройку замыкает Франклин Делано Рузвельт, руководивший страной в один из самых сложных периодов нового времени - эпоху мирового экономического кризиса и Второй мировой войны.Между тем современные лидеры США не вошли даже в первую десятку. Так, предыдущий президент Барак Обама занял 12-ю строчку, получив много очков за регулирование экономики страны (8-е место), но подкачавший, по мнению экспертов, во внешней политике (24-е место).Предшественник Обамы Джордж Буш-младший и вовсе оказался на 33-й строчке из 43. Его слабой стороной эксперты также назвали международные отношения.Лидерами по непопулярности стали Джеймс Бьюкенен, президентство которого предшествовало Гражданской войне, преемник Линкольна Эндрю Джонсон и Франклин Пирс, отвергавший отмену рабства.В составлении рейтинга приняли участие более 90 историков, а также эксперты известных “мозговых центров” США. Они выставляли президентам баллы от 1 (неэффективный) до 10 (очень эффективный) по десяти показателям, среди которых умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.