18.02 10:29 MIGnews.com

Мексиканцы устроили Трампу “живую стену” в знак протеста

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В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе США прошла масштабная акция против планов американского лидера Дональда Трампа возвести стену между двумя странами. Об этом сообщает местное издание Excelsior.В знак протеста тысячи мексиканцев образовали “живую стену”, держа в руках белые розы. Среди участников акции были замечены крупные общественные деятели и политики, в частности, основатель Партии демократической революции, губернатор пограничного штата Чиуауа и трижды кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас. В одном ряду с ним стояли также мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада и его коллега из находящегося по ту сторону реки Рио-Браво американского Эль-Пасо Оскар Лизер.Выступая перед собравшимися, Корраль подчеркнул ценность дружбы между народами Мексики и США, а также тот факт, что большинство американцев не разделяют взглядов Трампа.“Мы противопоставим (стене) дружбу, когда разные голоса сливаются в один, получается единый тон, когда разные руки переплетаются, это показывает, что мы вместе, доказывает наше желание продолжать оставаться сообществом двух государств”, — заявил Корраль.Белые розы, которыми участники акции приветствовали жителей соседней страны в техасском городе Эль-Пасо, стали символом этой дружбы и единства.Акция протеста, организованная местными органами власти и пропагандистскими группами Мексики, собрала вместе политических и общественных деятелей, студентов и безработных. Протестующие выкрикивали лозунги против действий Трампа и его планов.“Стена — это одна из худших идей Трампа. Это просто символ ненависти и проявление расизма президента”, — сказала одна из участниц акции.По данным полиции, человеческий барьер растянулся на полтора километра.