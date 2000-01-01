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Flickr.com 18.02 10:29   MIGnews.com

Мексиканцы устроили Трампу “живую стену” в знак протеста

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе США прошла масштабная акция против планов американского лидера Дональда Трампа возвести стену между двумя странами. Об этом сообщает местное издание Excelsior.

В знак протеста тысячи мексиканцев образовали “живую стену”, держа в руках белые розы. Среди участников акции были замечены крупные общественные деятели и политики, в частности, основатель Партии демократической революции, губернатор пограничного штата Чиуауа и трижды кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас. В одном ряду с ним стояли также мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада и его коллега из находящегося по ту сторону реки Рио-Браво американского Эль-Пасо Оскар Лизер.

Выступая перед собравшимися, Корраль подчеркнул ценность дружбы между народами Мексики и США, а также тот факт, что большинство американцев не разделяют взглядов Трампа.

“Мы противопоставим (стене) дружбу, когда разные голоса сливаются в один, получается единый тон, когда разные руки переплетаются, это показывает, что мы вместе, доказывает наше желание продолжать оставаться сообществом двух государств”, — заявил Корраль.

Белые розы, которыми участники акции приветствовали жителей соседней страны в техасском городе Эль-Пасо, стали символом этой дружбы и единства.

Акция протеста, организованная местными органами власти и пропагандистскими группами Мексики, собрала вместе политических и общественных деятелей, студентов и безработных. Протестующие выкрикивали лозунги против действий Трампа и его планов.

“Стена — это одна из худших идей Трампа. Это просто символ ненависти и проявление расизма президента”, — сказала одна из участниц акции.

По данным полиции, человеческий барьер растянулся на полтора километра.
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