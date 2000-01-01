18.02 09:47 MIGnews.com

Трамп прокомментировал отставку Майкла Флинна

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал перед журналистами отставку ключевого члена своей команды — бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, — пояснив, что именно в этой ситуации является настоящей проблемой."Он не был обязан это делать, потому что не сделал ничего неправильно. Что было неправильного, так это то, каким образом другие люди, включая вас, собравшихся в этой комнате, получили доступ к этой информации. Это секретная информация, попавшая к вам незаконно. И это — настоящая проблема. Вы можете сколько угодно говорить о России, пользуясь фейковыми новостями и сфабрикованными делами, чтобы как-то оправдать поражение демократов. И пресса играет на этом очень активно. Я знаю, что пара людей, имеющих к этому непосредственное отношение, на самом деле ничего не знают. Они никогда не были в России, они никогда туда не звонили, и им оттуда никто не звонил", — заявил американский президент.А вот озвучивать журналистам свои внешнеполитические планы в отношении КНДР, Ирана и России Дональд Трамп отказался, передает телеканал "Россия 24"."Я не собираюсь рассказывать вам, какие у меня планы относительно Северной Кореи. И о планах относительно Ирана рассказывать тоже не обязан. И знаете почему? Потому что им самим незачем об этом знать. А вы, ребята, рано или поздно устанете задавать мне такие вопросы. И, кстати, когда вы спрашиваете меня, какие у меня мысли насчет какого-нибудь корабля — например, российского, — я вам не отвечу. Я, конечно, надеюсь, что мне и не придется ничего такого делать. Но я все равно вам не скажу", — сказал он.