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МИД Ирана: миграционный указ Трампа – оскорбление всей нации 18.02 08:31   MIGnews.com

МИД Ирана: миграционный указ Трампа – оскорбление всей нации

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что миграционный указ президента США Дональда Трампа является "оскорблением всей нации". Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Это было оскорблением всей нации, которая ни разу не совершила ни одного террористического нападения. Вы не найдете ни одного иранца, который совершил хоть один из терактов против американцев", - подчеркнул Зариф.

Глава МИД Ирана добавил, что иранские мигранты – одни из самых успешных и образованных в США.

"Угрозы и оскорбления объединяют иранский народ, демонстрируют поддержку своего государства", — резюмировал Зариф.

Напомним, что в конце января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд гражданам 7 мусульманских стран, включая Иран. Это в свою очередь, вызвало бурю обсуждений и критики со стороны международного сообщества.
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