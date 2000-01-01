18.02 08:31 MIGnews.com

МИД Ирана: миграционный указ Трампа – оскорбление всей нации

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что миграционный указ президента США Дональда Трампа является "оскорблением всей нации". Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN."Это было оскорблением всей нации, которая ни разу не совершила ни одного террористического нападения. Вы не найдете ни одного иранца, который совершил хоть один из терактов против американцев", - подчеркнул Зариф.Глава МИД Ирана добавил, что иранские мигранты – одни из самых успешных и образованных в США."Угрозы и оскорбления объединяют иранский народ, демонстрируют поддержку своего государства", — резюмировал Зариф.Напомним, что в конце января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд гражданам 7 мусульманских стран, включая Иран. Это в свою очередь, вызвало бурю обсуждений и критики со стороны международного сообщества.