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flickr 18.02 07:51   MIGnews.com

Трамп: американские СМИ – враги американского народа

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко раскритиковал ряд американских СМИ. Глава государства заявил, что некоторая пресса в стране является врагом американского народа. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

В частности он назвал такие телекомпании как CNN, ABC, CBS, NBS, а также издание New York Times.

"СМИ ложных новостей (CNN, ABC, CBS, NBS и New York Times) – не мои враги, а враги американского народа", - написал республиканец.

Ранее на прошлой неделе, комментируя отставку своего советника Майкла Флинна, Трамп упрекнул прессу в непорядочности и распространении фальшивых новостей. Кроме этого, он отметил, что сообщения о его связях с РФ являются препятствием в налаживании отношений между двумя государствами.
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