18.02 20:34 MIGnews.com

Ангела Меркель: Ислам - не источник терроризма

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Канцлер Германии Ангела Меркель уверена в том, что ислам не является источником терроризма, а сотрудничество с мусульманскими странами для борьбы с джихадизмом просто незаменимо.Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, критикуя попытку президента США Дональда Трампа временно запретить въезд в США гражданам семи мусульманских стран."Я думаю, что, прежде всего, эти страны должны сделать свой вклад. Потому что только так мы сможем убедить людей в том, что не ислам является источником терроризма, а ложное понимание ислама.Я ожидаю, что исламские религиозные авторитеты найдут что сказать, чтобы разделить мирный ислам и терроризм, совершаемый во имя ислама. Мы, как немусульмане, не можем этого сделать. Это должно быть сделано исламскими духовенством и властями", - цитирует ее "Аль-Джазира"Кроме того, германский канцлер отметила, что, хотя отношения Европы с Россией остаются сложными, очень важно продолжать сотрудничество с Москвой в борьбе с террористическими организациями наподобие ISIS, еще известной как "Исламское государство", и другими. Меркель также подчеркнула необходимость укрепления международных организаций – ЕС, НАТО и ООН.