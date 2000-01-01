Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Экс-директор МИД Израиля прочит перевыборы президента США | Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr18.02 19:58   MIGnews.com

Экс-директор МИД Израиля прочит перевыборы президента США

Дональд Трамп вряд ли пробудет на должности президента США до конца своей каденции, то есть все 4 года. Во всяком случае, так считает бывший гендиректор министерства иностранных дел Израиля Шломо Авинери, учитывая старт президентской каденции республиканца - в частности его антиисламские взгляды, перестановки в ближайшем окружении и стычки с судом.

Выступая 18 февраля на мероприятии в Мевасерет-Ционе Авинери, который ныне преподает политологию в Еврейском университете, сказал что характер и поведение Дональда Трампа делают весьма вероятными досрочные выборы в США.

Стоит отметить, что Шломо Авинери уже не впервые дает пасмурный прогноз для карьеры Дональда Трампа в качестве лидера свободного мира. В прошлом месяце в "Гаареце" была опубликована его статья, в которой он, назвав Трампа беспрецедентной фигурой в политике США, охарактеризовал его "человека с агрессивными повадками, грубого, расиста и женоненавистника, который сделал свое состояние (если у него действительно есть состояние, а не только долг) путями, которые можно назвать, по крайней мере, сомнительным".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:34
Ангела Меркель: Ислам - не источник терроризма
19:28
Президент Ливана пригрозил Израилю "адекватным ответом"
19:06
Автобус с Эрдоганом задавил охранника президента  
18:29
Генсек ООН назвал экс-премьера ПА правильным человеком
17:57
Яхимович: Если Нетаниягу обвинят, он должен уйти в отставку
17:33
Россия признала паспорта ЛНР и ДНР
16:58
Кандидат в президенты Нидерландов назвал мигрантов мразями
16:30
Реформисты против назначения Фридмана послом США в Израиле
15:12
Российским военным в Сирии в благодарность спели "Катюшу"
14:51
Италия: жертвами схода лавины в горах стали 3 человека
14:26
Умер актер культового сериала "Твин Пикс" Уоррен Фрост
13:58
Аргентина: экс-главу генштаба подозревают в похищении людей
13:35
Пенс: США не позволят Ирану угрожать Израилю ядерным оружием
13:10
Глава ФБР провел встречу по “вмешательству РФ” в выборы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus