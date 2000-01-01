18.02 19:58 MIGnews.com

Экс-директор МИД Израиля прочит перевыборы президента США

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Дональд Трамп вряд ли пробудет на должности президента США до конца своей каденции, то есть все 4 года. Во всяком случае, так считает бывший гендиректор министерства иностранных дел Израиля Шломо Авинери, учитывая старт президентской каденции республиканца - в частности его антиисламские взгляды, перестановки в ближайшем окружении и стычки с судом.Выступая 18 февраля на мероприятии в Мевасерет-Ционе Авинери, который ныне преподает политологию в Еврейском университете, сказал что характер и поведение Дональда Трампа делают весьма вероятными досрочные выборы в США.Стоит отметить, что Шломо Авинери уже не впервые дает пасмурный прогноз для карьеры Дональда Трампа в качестве лидера свободного мира. В прошлом месяце в "Гаареце" была опубликована его статья, в которой он, назвав Трампа беспрецедентной фигурой в политике США, охарактеризовал его "человека с агрессивными повадками, грубого, расиста и женоненавистника, который сделал свое состояние (если у него действительно есть состояние, а не только долг) путями, которые можно назвать, по крайней мере, сомнительным".