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Генсек ООН назвал экс-премьера ПА правильным человеком | Фото: UN Geneva/Flickr18.02 18:29   MIGnews.com

Генсек ООН назвал экс-премьера ПА правильным человеком

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал решение постпреда США Никки Хейли блокировать назначение бывшего премьер-министра ПА Салама Файяда новым представителем ООН в Ливии "серьезной ошибкой".

Напомним, что, как сообщил на этой неделе "Гаарец", США сорвали назначение Файяда, который мог стать спецпосланником в обмен на назначение бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни заместителем генсека ООН.

"Я считаю, что всем будет очень важно понять – люди, служащие в ООН, служат, благодаря своим личным качествам. Они не представляют какую-либо страну или правительство", - сказал Гутерриш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

Файяда же он назвал "правильным человеком в нужном месте и в нужное время".
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