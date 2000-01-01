18.02 18:29 MIGnews.com

Генсек ООН назвал экс-премьера ПА правильным человеком

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал решение постпреда США Никки Хейли блокировать назначение бывшего премьер-министра ПА Салама Файяда новым представителем ООН в Ливии "серьезной ошибкой".Напомним, что, как сообщил на этой неделе "Гаарец", США сорвали назначение Файяда, который мог стать спецпосланником в обмен на назначение бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни заместителем генсека ООН."Я считаю, что всем будет очень важно понять – люди, служащие в ООН, служат, благодаря своим личным качествам. Они не представляют какую-либо страну или правительство", - сказал Гутерриш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.Файяда же он назвал "правильным человеком в нужном месте и в нужное время".