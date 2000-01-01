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Яхимович: Если Нетаниягу обвинят, он должен уйти в отставку 18.02 17:57   MIGnews.com

Яхимович: Если Нетаниягу обвинят, он должен уйти в отставку

Если в результате многочисленных расследований в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу полиция все же выдвинет против него обвинение, то он уже будет не в праве и далее исполнять свои обязанности, возглавляя правительство, считает экс-председательница "Аводы" Шелли Яхимович.

Об этом она заявила, выступая на мероприятии в Гиват-Шмуэль. Депутат Яхимович выразила премьеру поддержку, но не согласилась с настроениями в "Ликуде" на счет того, что Нетаниягу может отстаивать свое имя и честь в суде, даже оставаясь премьером.

"Даже в "Ликуде" понимают, что в тот самый момент, когда будет подано обвинение, премьер-министр будет вынужден уйти в отставку", - цитирует ее радио Галей ЦАХАЛ.

Стоит напомнить, что, согласно израильскому законодательству, главу правительства, в отличие от министров, ничто не обязывает складывать полномочия, если против него будет выдвинуты обвинения в совершении преступления. Однако в оппозиции считают иначе.

С другой стороны именно так в свое время поступил экс-премьер Эхуд Ольмерт, который объявил о своей отставке через месяц после того, как обвинительное заключение против него было передано в суд Иерусалима.
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