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Россия признала паспорта ЛНР и ДНР | Фото: kremlin.ru18.02 17:33   MIGnews.com

Россия признала паспорта ЛНР и ДНР

Российский президент Владимир Путин признал выданные в ДНР и ЛНР паспорта и другие документы действующими на территории РФ. О соответствующем решении сообщили на сайте Кремля в субботу.

Помимо выданных в Донецкой и Луганской народных республиках паспортов, в России будут признаны действительными и другие документы, удостоверяющие личность, а также документы об образовании или о квалификации, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, перемене имени, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки транспортных средств.

Исходя из этого, украинцы-обладатели паспортов ДНР и ЛНР смогут въезжать в Россию без оформления виз.

Как сказано в документе, подписан он был исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, а также в целях защиты прав человека и гражданина.

Отмечается, что указ временный и действовать будет до "политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений". Вступает в силу он со дня подписания, то есть 18 февраля.
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