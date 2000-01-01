18.02 17:33 MIGnews.com

Россия признала паспорта ЛНР и ДНР

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Российский президент Владимир Путин признал выданные в ДНР и ЛНР паспорта и другие документы действующими на территории РФ. О соответствующем решении сообщили на сайте Кремля в субботу.Помимо выданных в Донецкой и Луганской народных республиках паспортов, в России будут признаны действительными и другие документы, удостоверяющие личность, а также документы об образовании или о квалификации, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, перемене имени, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки транспортных средств.Исходя из этого, украинцы-обладатели паспортов ДНР и ЛНР смогут въезжать в Россию без оформления виз.Как сказано в документе, подписан он был исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, а также в целях защиты прав человека и гражданина.Отмечается, что указ временный и действовать будет до "политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений". Вступает в силу он со дня подписания, то есть 18 февраля.