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Реформисты против назначения Фридмана послом США в Израиле | Фото: Chabad Lubavitch/Flickr18.02 16:30   MIGnews.com

Реформисты против назначения Фридмана послом США в Израиле

Американские евреи-реформисты выступили категорически против назначения Дэвида Фридмана главой дипломатической миссии США в Израиле. 17 февраля президент Союза реформистского иудаизма США (URJ) Рик Джейкобс опубликовал заявление, в котором назвал его "неверным выбором для этой важной работы в столь критический момент".

Джейкобс упрекнул являющегося специалистом по банкротству Фридмана как в отсутствии дипломатичности, так и в том, что, кроме "партизанской финансовой поддержки поселенческой деятельности", он никогда не принимал участия во внешней политике на профессиональном уровне.

"Взгляды мистеры Фридмана на многие ключевые вопросы предполагают, что он не сможет сыграть конструктивную роль. На посла США в Израиле возлагает большая ответственность за консультирование, формирование и помощь в реализации внешнеполитических целей президента. Но взгляды мистера Фридмана по ключевым вопросам, связанным с двумя государствами, границами Израиля, поселениями, а также по месту расположения посольства США уже нашли свое отражение в Белом доме. Такие позиции вредят миру и прочным американо-израильским отношениям", - сказано в заявлении URJ, подписанном всеми руководителями движения.

В то же время американские реформисты дистанцировались от протестующих, которые сорвали проходившее 18 февраля заседание комитета Сената США по международным отношениям, на котором обсуждалось утверждение Дэвида Фридмана послом. Напомним, что один из демонстрантов развернул палестинских флаг и назвал Фридмана военным преступником.



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