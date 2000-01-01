США за месяц депортировали 117 кубинских мигрантов
За последний месяц США депортировали на родину 117 кубинских мигрантов.
В пятницу, 17 февраля, двух женщин отправили в Гавану на рейсе, специально организованном для возвращения кубинских мигрантов.
До этой пятницы кубинских мигрантов отправляли на родину на коммерческих авиарейсах или на морских судах.
Депортации связаны с изменением миграционной политики США. Согласно ранее действовавшим правилам кубинцы, попавшие на территорию США, могли оставаться в стране без получения визы.
Предыдущий президент США Барак Обама отменил особый миграционный режим для кубинцев за несколько дней до того, как покинул Белый дом. Это решение было принято в рамках улучшения отношений с Кубой, пишет Би Би Си.