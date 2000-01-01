Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












США за месяц депортировали 117 кубинских мигрантов | Фото: Thinkstock19.02 05:38   MIGnews.com

США за месяц депортировали 117 кубинских мигрантов

За последний месяц США депортировали на родину 117 кубинских мигрантов.

В пятницу, 17 февраля, двух женщин отправили в Гавану на рейсе, специально организованном для возвращения кубинских мигрантов.

До этой пятницы кубинских мигрантов отправляли на родину на коммерческих авиарейсах или на морских судах.

Депортации связаны с изменением миграционной политики США. Согласно ранее действовавшим правилам кубинцы, попавшие на территорию США, могли оставаться в стране без получения визы.

Предыдущий президент США Барак Обама отменил особый миграционный режим для кубинцев за несколько дней до того, как покинул Белый дом. Это решение было принято в рамках улучшения отношений с Кубой, пишет Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:08
Джоли и Роналду снимутся в сериале о беженцах
03:08
Телефон Гитлера продадут на аукционе
02:51
Няня детей Пугачевой рассказала правду, почему уволилась
01:51
Ученые: мужчины склонны к изменам на генетическом уровне
00:46
Анджелина Джоли нашла Питту замену
23:34
SpaceX отменила запуск Falcon 9 за полминуты до старта  
22:12
Паук сошелся в смертельной схватке со змеей  
21:42
Лента о "несчастных палестинцах" победила на Берлинале
20:56
Ученые назвали "гормон лучших пап"
20:34
Ангела Меркель: Ислам - не источник терроризма
19:58
Экс-директор МИД Израиля прочит перевыборы президента США
19:28
Президент Ливана пригрозил Израилю "адекватным ответом"
19:06
Автобус с Эрдоганом задавил охранника президента  
18:29
Генсек ООН назвал экс-премьера ПА правильным человеком
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus