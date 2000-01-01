19.02 05:38 MIGnews.com

США за месяц депортировали 117 кубинских мигрантов

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За последний месяц США депортировали на родину 117 кубинских мигрантов.В пятницу, 17 февраля, двух женщин отправили в Гавану на рейсе, специально организованном для возвращения кубинских мигрантов.До этой пятницы кубинских мигрантов отправляли на родину на коммерческих авиарейсах или на морских судах.Депортации связаны с изменением миграционной политики США. Согласно ранее действовавшим правилам кубинцы, попавшие на территорию США, могли оставаться в стране без получения визы.Предыдущий президент США Барак Обама отменил особый миграционный режим для кубинцев за несколько дней до того, как покинул Белый дом. Это решение было принято в рамках улучшения отношений с Кубой, пишет Би Би Си.