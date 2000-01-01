18.02 13:35 MIGnews.com

Пенс: США не позволят Ирану угрожать Израилю ядерным оружием

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Вице-президент США Майк Пенс заявил в субботу, 18 февраля, что Вашингтон стремится к тому, чтобы в дальнейшем Иран никогда не смог угрожать Израилю применением ядерного оружия. В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции, Пенс назвал Тегеран "ведущим спонсором терроризма в регионе", который продолжает дестабилизировать Ближний Восток.Кроме того, вице-президент пообещал, что Штаты сделают все возможное для того, чтобы Иран не смог овладеть ядерным оружием."Позвольте мне внести ясность: При правлении президента Трампа Соединенные Штаты останутся приверженными тому, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не появится ядерное оружие, которое может угрожать нашим странам и союзникам в регионе, особенно Израилю", - резюмировал Пенс.