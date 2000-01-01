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flickr 18.02 12:41   MIGnews.com

Меркель: ЕС оказался не готов к защите границ от мигрантов

В субботу, 18 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не был готов к тому, чтобы защищать границы от миграционных потоков. Об этом заявила в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не были готовы к наплыву беженцев, и очень многое приходится менять именно для того, чтобы сохранить наш главный принцип свободы передвижения", — резюмировала Меркель.

Также она подчеркнула, что ЕС должен укрепить зону евро и защитить валютный союз. При этом она напомнила, что ЕС "уже переживал два финансовых кризиса".

Меркель отметила, что, когда страны-члены союза принимали решение о введении общей валюты, то они не были готовы к разрешению кризисов и не разработали защитные механизмы.
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