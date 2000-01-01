18.02 11:50 MIGnews.com

СМИ: Флинн и Хейли пытались предотвратить резолюцию 2334

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и нынешний постпред США при ООН Никки Хейли пытались переубедить администрацию Барака Обамы наложить вето на антиизраильскую резолюцию 2334 СБ ООН. Принятая резолюция осуждает поселенческую деятельность Израиля в Иудее и Самарии.Об этом пишет американское издание Foreign Policy.Согласно данным журнала, за несколько часов до голосования, которое состоялось 23 декабря прошлого года, переходная команда Трампа попросила госдепартамент срочно предоставить любые средства связи, включая номера телефонов и адреса электронной почты послов и министров иностранных дел, которые являются членами Совета Безопасности.По словам бывшего представителя Госдепартамента, запрос переходной команды был отклонен из-за страха, что это нанесет вред по дипломатическим целям США."Мы все находились под давлением – со стороны Израиля и со стороны администрации Трампа", - подчеркнуло должностное лицо в СБ ООН.Foreign Policy также утверждает, что нынешний постпред США при ООН, Никки Хейли попыталась связаться с Самантой Пауэр. Однако Пауэр не ответила на звонки и электронные письма.Кроме того, Майкл Флинн пытался связаться с представителями Малайзии и Уругвая в ООН, однако те также отказались выходить на связь с командой избранного президента США.