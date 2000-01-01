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YouTube 18.02 11:10   MIGnews.com

Биби пригласил Трампа в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пригласил президента США Дональда Трампа нанести визит в Израиль.

Отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC, пригласил ли он Трампа в Израиль, глава правительства ответил: "Да, я сделал это. Я уверен, что он приедет". В то же время Нетаниягу не назвал дату визита американского лидера.

Премьер также рассказал о своем визите в Вашингтон и о встрече с 45-м президентом США. "У нас была весьма, весьма теплая встреча с президентом Трампом. Я считаю его хорошим другом Израиля", — резюмировал Биби.
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